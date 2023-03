Claudia Bahamón publica cruda foto de sus prótesis mamarias tras quitárselas: "Me pedí perdón"

Frecuentemente la presentadora y modelo Claudia Bahamón comparte con sus seguidores varios detalles personales, siendo estos en varias ocasiones altamente comentados por los internautas

La presentadora de 43 años es considerada como una de las mujeres más especiales de la farándula colombiana, precisamente por su particular forma de ser que hace que muchos de sus seguidores la sientan bastante cercana.

Pese a que la presentadora del programa culinario MasterChef Celebrity es reconocida por su arrolladora personalidad y alegría, en su más reciente publicación mostró su lado más humano y contó un duro momento que pasó y que la llevó a pedirse perdón a sí misma.

Bahamón reveló que hace unos meses decidió retirarse sus prótesis mamarias que se había puesto hace 10 años. Según su relato, al ver lo que le habían sacado, entró en shock al considerar que había atentado contra su cuerpo por ponerse esos implantes.

"Me gustaría resaltar los sentimientos que se desencadenaron en mi interior luego de haber visto las fotos de los implantes que estaban dentro de mi cuerpo. Lloré sin parar horas. Decidí no quedarme con ellos y, en cambio, tomé la decisión de mandarlos a las biopsias y los procedimientos necesarios", empezó contando.

La presentadora contó que se cuestionó infinitamente por la decisión que tomó en su momento de ponerse esos implantes: "Me repetí en voz baja “No puedo creer que haya atentado contra mi cuerpo de esta manera (...) Me preguntaba ¿porqué será que como seres humanos, no somos felices y agradecidos con lo que la naturaleza nos da y por el contrario nos encontramos en una búsqueda incansable de eso que no somos?. ¿Por qué tenemos que buscar cambiar el deber ser de la naturaleza?".

Al compartir las fotos de las prótesis fuera de su cuerpo, admitió que sintió una gran tristeza y se pidió perdón a sí misma: "Después de ver las prótesis que salieron de mi cuerpo, si, entre en tristeza profunda y fue como un duelo que me hizo trabajar en mi propio perdón. Hoy no me juzgo, por el contrario aplaudo mi valiente y acertada decisión".