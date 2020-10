Claudia Bahamón recordó anécdotas de su vida con sensual foto

Claudia Bahamón despertó toda clase de reacciones entre sus fieles seguidores de redes sociales tras realizar una publicación donde dejó ver su lado más sensual y profesional como modelo. La colombiana sorprendió a más de uno con su característica belleza y un par de mensajes que acompañaron este post.

La presentadora utilizó esta fotografía para recordar y revivir algunas anécdotas de su pasado, donde nombró a su papá y a su esposo. Estos textos estaban cargados de emotividad y detalles únicos de lo que vivió cuando era más joven.

En la publicación, donde se puede observar a la celebridad recostada sobre una cama y luciendo lencería blanca, se logra leer algunos momentos que desempolvó Bahamón donde enfatizaba en frases que le decía su progenitor.

Lea aquí: Lina Tejeiro no aguantó más y le respondió a mujer que la insultó en las redes

“Hace muchos años, me acuerdo de los gritos de mi papá tipo 11 am o más del día: ‘A dormir donde la trasnocharon’, ‘Qué son estas horas’, ‘A bañarse, a lavarse los dientes y a almorzar’. Muchas veces llegaba a la casa a medio día y apenas estábamos despertándonos mi hermano y yo”, recordó Claudia sobre las vivencias con su fallecido padre.

Adicional a este pequeño mensaje, la presentadora indicó que algo que le molestaba mucho a su papá era que ellos durmieran tanto, pero ella sentía que era un poco de envidia, ya que él se levantaba tipo 5:00 a.m. De igual manera, Claudia expresó que ahora entiende a su papá, pues ahora es ella la que se despierta seguido y se desvela a menudo.

Le puede interesar: Concejal fingió hablar inglés usando tapabocas y fue descubierto

No obstante, la celebridad confesó que la ausencia de sueño y el poco descanso se debe al estrés y la ansiedad que carga en su cuerpo, pues asegura que todo lo que sueña lo siente muy real y logra acordarse de principio a fin.

“Amanezco agotada mentalmente con historias de guion para documental, según Simón. Si me despertara con esa lora en esa pinta hasta se quedaría feliz con mis historias, pero de pijama de pata no me bajan. Por eso quiero recordarle lo bien que me veo así para que me ponga al menos de protector de pantalla y me deje contarle mis historias de madrugada”, escribió la famosa para finalizar el texto.