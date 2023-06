Claudia Bahamón recordó con emotiva foto a su padre: "que ganas de agarrar esa papada a besos

Precisamente, en una entrevista que dio hace algunos días a Noticias RCN, Bahamón confesó que aún recuerda con tristeza aquel día, pues no alcanzó a contestar la última llamada que le había hecho su padre.

"Me devuelvo en el tiempo, a ese 7 de noviembre, y veo mi teléfono y aún tengo guardada la llamada perdida de mi papá. Y siempre me reclamo a mí misma: 'Dios mío, ¿por qué no le contesté ese último día?'", expresó.

De igual forma dijo que él sufría de microsueños, lo que habría sido la razón por la que falleció.

"Cerró los ojos diez segundos, seguramente, y en esos diez segundos se chocó. Estaba destinado a que pasara de esa manera. Sabíamos que podía pasar de esa manera", dijo la presentadora de MasterChef.