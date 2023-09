Claudia Bahamón revela que una reina de belleza estaba completamente enamorada de ella

Claudia Bahamón se ha robado los corazones de los colombianos cada noche desde que presenta MasterChef. La huilense es una de las presentadoras más reconocidas y queridas por los colombianos.

Le puede interesar: Claudia Bahamón respondió a matoneo sobre historia de muerte del padre

Cada noche deslumbra con su belleza y personalidad en MasterChef Celebrity, donde deja ver todos los aspectos de su personalidad que muchos califican de empática y dulce.

Bahamón lleva desde el año 2001 inmersa en diferentes programas televisivos, lo que la ha llevado a tener miles de seguidores que están pendientes y la apoyan en cada momento. Ha sido presentadora de Noticias RCN, diferentes temporadas de Masterchef, además de ser la cara visible de muchas marcas y campañas.

Recientemente, Bahamón contó una curiosa anécdota que le pasó hace algunos años con una reina de belleza, la cual se enamoró perdidamente de ella, a tal punto que le declaró su amor.

Durante el programa 'Buen día, Colombia', Bahamón aseguró que una exreina de Belleza que era representante de Norte de Santander le dijo que estaba muy enamorada de ella, a lo que no supo cómo reaccionar.

"Yo no lo llamaría acoso, pero sí estaba muy enamorada (...) Tiene muy buen gusto", contó Bahamón quien prefirió no revelar el nombre de esa enamorada.

A raíz de esta revelación, usuarios de redes sociales han especulado sobre la identidad de la reina de belleza que se le declaró a Bahamón.

Durante la entrevista, Bahamón también dijo de forma jocosa que en esta temporada de MasterChef es en la que los famosos participantes más le han hecho matoneo y más la han molestado.

Le puede interesar: Claudia Bahamón, de MasterChef, y sus negocios

"No me prestan atención, me molestan, me hacen chistes", contó Bahamón, quien en la actual temporada de MasterChef ha llegado a discutir con algunos participantes a los que les ha impuesto castigos por faltas en las pruebas.

El video de la revelación de Bahamón