Claudia Bahamón reveló que se roba productos de la despensa de MasterChef ¿Cuáles son?

Ahora bien, la esposa de Simón Brand estuvo en el lanzamiento de Ikea en Bogotá y se le preguntó esos detalles que no se ven en televisión. Y confesó que le encanta robarse la comida de la despensa, mientras todos están cocinando.

"No es tan evidente, pero soy una ladrona de la alacena. Me fascina entrar mientras están cocinando y me robo todo lo que hay allá. No como los refrigerios que nos dan en el canal, sino que voy y merco. Saco queso, banano, y aprovecho que es gratis", expresó Claudia Bahamón.

Le puede interesar:Pelea entre Nela González y Nicolás de Zubiría en Masterchef

Asimismo, recordó el momento en el que estuvo Juan Pablo Barragán y aseguró que él aguantó mucho en MasterChef porque no sabía cocinar. "Era chiste total, es divino. Si me dio dura la salida, ya le tocaba irse, no sabe cocinar. Aguantó mucho, para ser sincera. Yo porque lo amo y lo adoro, pero si tenía mucha suerte, pero ya tocaba", finalizó.