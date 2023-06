Claudia Bahamón y la graciosa respuesta sobre si planea tener más hijos: "ella es única"

Claudia Bahamón es una reconocida presentadora de televisión, quien se ha robado el corazón de todos los colombianos por estar en MasterChef Celebrity. Todas las noches, la mujer de 44 años se roba la atención de sus seguidores, por divertir a todos los famosos en el reality más famoso del mundo.

La mujer tiene la manera de enamorar a todos y de hacer reír con todas sus ocurrencias. En esta oportunidad, un seguidor le preguntó que si "alcanza la edad para tener otro hijo". La respuesta de Claudia fue épica, porque la dijo con mucho humor y los comentarios se inundaron con que ella es la mejor de todas.

Lea también: Lina Tejeiro habló del terrible momento que pasó por un exnovio: pensó en atentar contra su vida

Bahamón se refirió al tema en sus historias de Instagram y habló en tercera persona "no, no aguanta, tiene 44 años, nono. Las únicas que aguantan como a los 50 son las estrellas de Hollywood y ella es Hollyhuilense. Pues ni me digan que va a tener hijo, porque la embarra", expresó.

Hay que destacar que la famosa presentadora de MasterChef es de Neiva y nació en cinco de enero de 1979. A sus 44 años está casada con Simón Brand y de aquel amor nacieron dos niños: Samuel y Luca. Por lo que, muchos tenían la curiosidad de que si ella quería tener más hijos a su edad. Sin embargo, aseguró que no está en sus planes.

De interés: Paricipante de MasterChef Celebrity tiene tres exnovias dentro del programa, ¿quién será?

Los internautas no pudieron contener su risa y opinar a la chistosa manera, en la que Claudia Bahamón se refirió al tema de ser mamá de nuevo. "Esa mujer es demasiado hermosa", "ajaja ella es única", "Querer tener un hijo a los 44 es arriesgarse", "la reina de mi corazón, como decía Jotica", "la amo", entre otros comentarios.