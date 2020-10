Clínica de Valledupar se pronuncia tras polémico video de Ana del Castillo

Con respecto al video “manifestamos que se refiere al acompañante de un paciente que se encontraba en zona de aislamiento respiratorio con diagnóstico de covid-19, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud se restringió su ingreso para evitar la propagación del virus”.

Con este comunicado, el centro hospitalario desmiente que no hayan querido prestarle atención a Ana del Castillo y confirma las versiones que apuntaban a que el escándalo que armó se dio porque quería ingresar a visitar a su novio, quien está contagiado de covid-19 hospitalizado en dicho lugar.

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria del país a raíz de la pandemia por el coronavirus, el Gobierno prohibió la visita a pacientes contagiados por parte de familiares en los hospitales del país, para evitar la propagación de la enfermedad. Muchos no han podido despedirse de sus seres queridos en estado grave a causa de dicha medida.

Por ello, ha sido duramente criticada la cantante de vallenato que se ha visto envuelta en más de una polémica.

“Yo te grabo y suspenden a la clínica, si no me abres con los seguidores que yo tengo… ¿quieres que lo haga?, bueno, listo. Lo hago. Si no me abres no tienes trabajo ni tú ni nadie. Tengo Covid, necesito servicio y no me abren”, dijo la artista a las afueras de la clínica y ahora se ha convertido en protagonista de memes y videos en redes sociales, donde sus seguidores se burlan del episodio y ella misma ha compartido videos en sus historias de Instagram.

"Aquí esperando que Ana y sus seguidores cierren esta monda”, dice una de las publicaciones, de las que Ana se ha burlado.

¿Entonces ella no tiene covid-19?, muchos han señalado que solo mintió para poder ingresar a la clínica, y otros han asegurado que si está contagiada debía estar aislada en su casa y no en la calle propagando el virus, más aún cuando se quitó el tapabocas mientras alegaba con el vigilante.