Coachella estrenará documental sobre los 20 años del festival

La industria de la música, al igual que otras áreas del mundo, se vio afectada por las medidas preventivas que se tomaron para frenar la propagación de la pandemia que ya se ha cobrado miles de vidas. Los eventos masivos como festivales y conciertos tuvieron que ser aplazados por la cantidad de casos que se comenzaron a presentar en diferentes ciudades.

Coachella, uno de los festivales musicales más famosos del mundo, se vio obligado a suspender su nueva edición debido a los cambios y aislamientos que fueron decretados por las autoridades, ya que era una de las fechas más concurridas por miles de extranjeros y turistas.

Su popularidad se fortaleció gracias a la presencia de artistas de talla mundial, los cuales le dieron una identidad bastante especial. Reconocido por su estilo, la temática y el tipo de asistentes que reunía, este evento se preparaba para compartir con los creyentes la celebración de un nuevo aniversario.

No obstante, según anunció la organización, el próximo Viernes Santo 10 de abril, los fanáticos y fieles seguidores podrán disfrutar del documental ‘Coachella: 20 Years in the Desert’, el cual se emitirá de forma gratuita a través de YouTube Originals, y festejará un año más de existencia del evento.

Con este proyecto audiovisual, los organizadores buscan que los asistentes y fans puedan disfrutar de un recorrido histórico desde 1999 hasta el 2019, donde podrán ver presentaciones emblemáticas, entrevistas tras bambalinas, momentos épicos y algunas memorias que hacen parte de la huella que ha marcado el festival.

“La música continúa uniendo a la gente y no encontramos una mejor manera que compartiendo algunas de nuestras memorias favoritas, actuaciones y entrevistas con artistas desde la edición de 1999 hasta la de 2019”, afirmó Google Colombia.

Entre los artistas más relevantes que hacen parte del documental está Billie Eilish, Madonna, Kanye West, Daft Punk, Travis Scott, Swedish House Mafia, Beyoncé, Post Malone, The Weeknd, Blackpink, LCD Soundsystem, Björk, Pixies, Rage Against the Machine, Radiohead, Beck, Moby, Jane’s Addiction, The Whit Stripes, entre otros.

‘Coachella: 20 Years in the Desert’ se podrá ver a partir de las 2:00 pm en Colombia a través de la plataforma digital de videos.

El festival Coachella, que tenía programa llevarse a cabo del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, fue reprogramado para el próximo mes de octubre en su ubicación original California, Estados Unidos, acatando los consejos de las autoridades sanitarias.