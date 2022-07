Coco, el de Oki Doki, salió huyendo de Colombia por el bullying

Además, el mismo aspecto que tenía para personificar a Coco lo llevó a sufrir de presión social y rechazo en varios lugares.

“Tenía el pelito largo y decían que era muy picado. Por todo esto, el bullying fue impresionante. Me sacaban de las fiestas pues entraba por una puerta y me retiraban por otra. Me odiaban mucho, realmente los pelados me odiaban mucho”, relató.

Con todos estos antecedentes y pese a tener una carrera hecha en Colombia, Gonzalo en 1999 toma la decisión de irse de Colombia para radicarse en Miami.

“Cuando me voy decidí llamar a mi hermano y le digo que me voy del todo. Mi hermano tenía una franquicia de limpiezas de oficina y por eso mi primer trabajo fue limpiando oficinas. Eso me ayudó a aterrizar en el ego”, contó.