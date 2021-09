Coldplay, Myke Towers y otros estrenos para escuchar este fin de semana

Peter Manjarrés y Jasleidy Yanes se unen en la canción 'Yo no me voy'



El músico Peter Manjarrés regresa con un nuevo lanzamiento junto a Jasleidy Yanes titulado 'Yo no me voy', una producción musical de José "Morre" Romero, que lleva un mensaje especial: cuidar y fortalecer la relación en pareja por más situaciones difíciles que se viven a diario.

De acuerdo con los artistas, "esta unión cautivará con el nuevo tema musical, éxito musical que hace parte de la gran apuesta de Codiscos en este cierre de año, 'Vallenatos Apasionados', un álbum que incluye canciones inéditas de los mejores exponentes del género".