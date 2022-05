Comediante Hassam le envió mensaje a su exesposa en Día de la Madre

Este domingo 8 de mayo las redes sociales se han inundado de mensajes de cariño hacia las madres y los famosos no han sido la excepción.

Quien se sumó a los mensajes de felicitación fue Hassam, reconocido humorista que aprovechó la fecha especial para recordar a su mamá, Blanca Lucía, quien falleció hace 3 años. Con una emotiva publicación en la que aparecen varias fotografías de su madre, el famoso destacó sus cualidades y le dedicó unas breves palabras. “Mi amada madre Lucía, se fue al cielo en 2019, ese año fue el último en que celebramos su día”, escribió en su cuenta de Instagram.

Hassam felicita a su exesposa en el Día de la Madre, a pesar de peleas

No obstante, en la misma publicación, Gerly Hassam Gómez (su nombre de pila) también aprovechó para enviar un mensaje a su exesposa, de quien se separó hace algunos meses.

“Hoy mis dos princesas, Mary y Tutty, que me recuerdan a diario el amor y la misericordia que Dios me tiene, me impiden olvidar que a pesar de cualquier problema fue su mami quien me regaló el más grande privilegio que un hombre pueda recibir: ser papá. Feliz día Tata y feliz día a todas las mamitas que lean este mensaje”, fueron las palabras que el famoso dedicó a Tatiana Orozco, mamá de sus hijas.

Sin embargo, cabe resaltar que recientemente, Orozco y el humorista protagonizaron una polémica en redes sociales por algunos mensajes e indirectas que se lanzaron, en las que cuestionaban sus roles de pareja. A su vez, la mujer arremetió contra Hassam por tener una nueva pareja.

“Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando por perdón, y ya hoy tiene novia. Gracias a Dios tomé la decisión correcta”, escribió hace poco la mujer y agregó: “Calmar el dolor de una perdida, sea del hogar o económica, con otra persona es la peor decisión que podemos tomar. Yo esperaré a sanar y a perdonar completamente y así rehacer mi vida. En conclusión, no utilizaré a nadie para mitigar mi dolor”.