“Comencé en la industria en una tienda de discos” ejecutiva colombiana reconocida por Billboard

María Ramírez, tiene una trayectoria de más de veinticinco años en la industria musical; este año fue homenajeada en la primera edición de Mujeres Latinas en la Música de Billboard.

Esta colombiana graduada de Administración de Empresas y Mercadeo en la Universidad de Carleton de Canadá; ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas como Andrés Cepeda, Juliana Velásquez, Shakira, Juan Pablo Vega, Esteman y Ricardo Montaner, entre otros.

“Yo siempre he sido melómana, en diciembre de 1994 estaba buscando un trabajo de navidad, un amigo me recomendó trabajar en una tienda de discos y fue la peor entrevista de mi vida (risas), yo normalmente me sabía todos los listados pero ese día de los nervios se me olvidaron, finalmente me llamaron y me contrataron, trabajé en tiendas de discos durante tres años” contó María al podcast Gente RCN.

Luego de su experiencia en sellos discográficos como Universal y Sony, en 2019 decidió emprender su propio camino y fundó “Queen Street Talent”, una empresa especializada en estrategias integrales de marketing para proyectos de la industria musical y del entretenimiento.

“La decisión de trabajar en la industria de la música, la tomé cuando vivía en Toronto, hay una calle muy linda que se llama Queen Street, que tiene bares donde inician artistas emergentes y tiendas de diseño, ahí nació mi carrera y por eso la empresa que cree se llama así” dijo esta emprendedora bogotana.

María además reveló que cuando anunció que iba a comenzar con su propia empresa, su primer cliente fue Andrés Cepeda, con quien trabajó en su desarrollo internacional, y a quien le agrace por confiar en su conocimiento.

Durante la pandemia cuenta que le tocó reinventarse como a muchas empresas, y aprovechó para hacer lo que había aprendido durante varios años: promover contenido musical. “En esa época me presentaron a Juliana Velásquez, como una actriz que cantaba y yo dije bueno otra actriz que canta jeje pero cuando la conocí a ella y a su manager me enamoré del proyecto, fueron muchas horas a través del computador trabajando muy fuerte, horas de reuniones, haciendo conexiones y este proyecto en 2021 rindió sus primeros frutos, ya que Juliana fue nominada como Mejor Nuevo Artista a los Latin Grammy y ganó este premio” sostuvo María.

Esta empresaria colombiana fue homenajeada en la lista de mujeres ejecutivas en el salón de la fama representando mercados internacionales en la primera edición de Mujeres Latinas en la Música de Billboard.

“Éramos reconocidas cuarenta y nueve mujeres de la industria, cuarenta basadas en Estados Unidos, cuatro menores de cuarenta años y cinco de mercados internacionales: dos de Brasil, dos de España y por Colombia estaba yo, de mi parte mucha alegría de poder estar ahí, me anunciaron dos meses antes, yo estaba en Miami con Andrés Cepeda grabando un programa de televisión, cuando me llegó el correo lo leí y lo releí y le dije al manager de Andrés que no lo podía creer, no podía decir nada” relató al podcast Gente RCN.

María Ramírez, se suma a una lista de mujeres que están marcando la pauta en la industria de la música latina y afirma que seguirá trabajando para inspirar a futuras generaciones. +

