El rodaje de la tercera temporada de 'You' ya ha comenzado. Así lo confirmó el actor que protagoniza la historia, Penn Badgley, en las redes sociales de la producción.

"Le recomendamos que permanezca al menos a seis pies de Joe Goldberg en todo momento. YOU, temporada 3 está de vuelta en producción", fue el mensaje con el que acompañó una fotografía en la que se le ve usando un tapabocas que dice una de las frases típicas de su personaje: 'Hello you', traducido al español como 'Hola tú'.

Es de recordar que, Badgley interpreta en la ficción a 'Joe Goldberg', un joven que trabaja como el encargado de una librería en Nueva York. Aunque a simple vista parece un hombre común y corriente, lo cierto es que esconde una oscuro secreto de su personalidad: Se obsesiona fácilmente con las mujeres y las asecha hasta conseguir lo que quiere con ellas.

Ya lo había hecho en el pasado con su exnovia, Candace Stone; posteriormente lo hizo con Guinevere Beck, a quien terminó por asesinar luego de que se enterara que la había asechado por meses e incluso había eliminado a su exnovio y amigos tras interponerse en su camino. Y ahora, luego de que se mudó de Nueva York con la intención de comenzar de cero en otro lado, conoce a 'Love Quinn'. Lo que descubre con el tiempo es que 'Love' puede ser incluso más peligrosa que él.

'You' es una serie creada por los guionistas Greg Berlanti y Sera Gamble; basada en la novela homónima de la escritora estadounidense, Caroline Kepnes.

La primera temporada de la producción se estrenó con éxito en 2018 por Lifetime. Sin embargo, Netflix consiguió los derechos y en diciembre de 2019 lanzó la segunda entrega de la historia. Por el momento, la tercera parte no cuenta con una fecha de estreno oficial.