"Esto que me está pasando no se lo deseo a nadie. Yo cometí un error porque estaba con un par de amigos, amiga. Yo le dije a Fiscalía, porque yo fui hasta las oficinas de TransMilenio, que yo le pagaba con las keratinas pero que yo no quería ir a la cárcel, que me dieran una segunda oportunidad", expresó Daneidy entre lágrimas.

Lea también: ¡Hay esperanza, amiga! Corte Suprema tiene la última palabra sobre la condena de 'Epa Colombia'

Desde la nueva propiedad que recientemente había comprado para seguir expandiendo sus salones de belleza, Daneidy también afirmó que no encontró respuestas por parte de las entidades durante los últimos años para enmendar su error y llegar a un acuerdo.

"La Fiscalía no me ha querido ayudar, amiga. Yo siempre toco puertas, le digo que me brinde una segunda oportunidad para seguir cambiando y demostrar que puedo ser una mujer diferente. Quise hacer campañas con el TransMilenio, quise hacer miles de cosas pero ellos por ningún lado me han escuchado", agregó.