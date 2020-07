Cómo le llaman homicida a un conductor: Rolando Ochoa lo defiende en caso de Martín Elías

Todo tipo de reacciones generó la nueva prueba que apareció en el caso de la muerte de Martín Elias, quien perdió la vida en un accidente ocurrido en la vía de San Onofre, cuando la camioneta en la que se movilizaba terminó volcada por un aparente bache en la vía.

En el juicio oral que se realizará el 30 de septiembre, el conductor del vehículo Armando Quintero será acusado de homicidio culposo tras conocerse los resultados del computador de la camioneta que demostraría que iba con exceso de velocidad (159 km/h) cuando en la vía estaba permitido ir a 50km/h.

El compositor Rolando Ochoa, acordeonero de Martín Elías y quien presenció el accidente de tránsito porque iba en otro vehículo detrás de la camioneta de Martín Elías, mostró su molestia con la justicia por querer culpar al conductor de homicidio.

“No estoy en contra de la justicia, pero sí en contra de la injusticia. Me imagino que con el maravilloso fallo revivirán a Martín. Me imagino que a los que les dan el dinero para que arreglen las carreteras están muertos de miedo porque la justicia los persigue, pero si cae el peso de la ley sobre una familia humilde que solo buscaba sobrevivir y salir adelante", publicó en su cuenta de Instagram en un mensaje que luego borró.

Fue más duro aún y aseguró que si el que hubiera muerto fuera Armando esto no estaría ocurriendo sino que pasaría desapercibido. “Cómo le llaman homicida a un conductor que, estoy seguro que si el fallecido hubiera sido él, la vida sigue y no pasa nada (…) Ahora quieren culpar al pobre muchacho que nada que ver tiene con lo que Dios permitió. Pero bueno, que Dios sea quien le ayude a Nando, porque por lo visto no hay peor pandemia y peste que un ser humano injusto”, indicó.

Ochoa, quien compartió con Martín Elías los últimos minutos de vida, lamentó que Martín Elías haya muerto en este accidente pero pidió no ser injustos con el conductor porque, a su juicio, si el cantante vallenato estuviera vivo, no permitiría que esto ocurriera.

“Lastimosamente, le tocó a mi hermano (Martín), que como yo lo conocía a él, de ver esta atrocidad y esta vergüenza que quiere cometer la justicia haría lo que fuera para que esta situación no pasara”, agregó.

La viuda de Martín Elías publicó un comunicado para salirle al paso a los cuestionamientos que le estaban haciendo en redes sociales por la acusación contra el conductor.

En el texto dejó en claro que eso hace parte de la investigación que hace la Fiscalía del caso, pero que ella no pretende ninguna indemnización. “El único fin que pretendo al interior del proceso penal es conocer la verdad de lo acontecido en la mañana del 14 de abril del 2017, es decir, en ningún momento exigiré de parte de Armando Quintero, o de su familia, el pago de perjuicios”, afirmó.

Dejó en claro que ella está “lejos de considerar que él hubiese querido acabar con la vida de Martín y mucho menos que Martín quisiera morir (…) todos los accidentes con consecuencias fatales son investigados oficiosamente por el ente acusador, eso no quiere decir que fui yo quien decidió iniciar un proceso penal en contra Armando Quintero, fue la Fiscalía General de la Nación, y esa es la razón por la cual mi hija y yo estamos presentes, porque somos víctimas del lamentable suceso”.