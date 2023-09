Canciones más icónicas de Luis Miguel

La vida artística de ‘el Sol de México’ ha estado llena de grandes logros tanto musicales como actorales, pues ‘Luismi’ también ha hecho parte de películas y producciones de televisión.

Su música lo ha hecho recorrer varios lugares del mundo, en el que sus fanáticos han coreado a todo pulmón grandes éxitos como: ‘La incondicional’, ‘Culpable o no’, ‘Hasta que me olvides’, ‘Ahora te puedes marchar’, ‘Será que no me amas’, ‘Suave’, ‘Por debajo de la mesa’, ‘Labios de miel’, ‘No sé tú’ y ‘Amarte es un placer’.