¿Qué sintió cuando vio al Mane Díaz bailando ‘El Secuestro’?

"Fue sorpresivo, todo ha sido muy natural, nada de esto ha sido planeado. Recuerdo que me desperté y encontré muchos mensajes de gente reenviándome el video del Mane Día, eso fue una bendición porque le dio más fuerza a la canción. Ella ya venía siendo tendencia en redes, sobre todo en TikTok donde ya tiene casi 300.000 videos".

"Cuando lo monta Mane, agarra mucha más fuerza. Hay gente que está haciendo el trend de la canción sin saber ni siquiera quién es el artista, solo porque está de moda. Casualmente, me encontré con el hermano de Luis Díaz y hablamos de eso, yo le dije que el papá había hecho que el video se pegara. Él me dijo: ‘no, el viejo se presta para todo eso’, eso fue noticia nacional inmediatamente".

¿Qué siente al ver ‘El secuestro’ pegada en redes y emisoras?

“Es un momento soñado, yo soy muy creyente y siempre le he pedido a Dios por esto. Ver la respuesta de él y verlo reflejado en la gente, que yo salga a las calles y en la emisora esté la canción, que en algún establecimiento la tengan puesta, que la gente me mande los videos. Es una sensación muy bonita, de mucha satisfacción, algo inexplicable. Cuando uno empieza a escribir canciones sueña con todos estos momentos”.

Lea también: Omar Geles revela cuánto cobra por componer una canción

¿Quién es Juan Fabio Lagos?

“Mi papá (Juan Segundo Lagos) es compositor de los tradicionales, en su catálogo se encuentran canciones como ‘Marianita’, ‘Mi par de polluelos’, ‘El difunto trovador’, puros clásicos. Todo viene de ahí, en mi casa siempre he respirado música".

"Yo empiezo a escribir por ahí en el año 2013. En el año 2015 me graba Elder Dayán, fueron pasando los años y me venían grabando muchos artistas, pero un año importante fue el 2019. Ahí varios artistas me graban 11 canciones el mismo año, me graba por primera vez el Churo Díaz la canción ‘Sí pero no’, que aquí en el Valle sonó bastante. El grupo Kvrass me graba ‘Cuatro tragos’, me grabó Karen Lizarazo ‘Ganas locas’, fue un año de bendición".

"Luego se metió la pandemia y me frenó el proceso como autor. Fui retomando la música en el 2021 y varios artistas me siguieron grabando, pero en el 2022 el Churo Díaz me grabó ‘El enredo’, que también fue un éxito en su último álbum. Ahora el Mono me grabó dos canciones, pero ‘El secuestro’ es la que tiene una fuerza increíble. Ese ha sido un poco de mi repertorio, porque ya tengo alrededor de 50 canciones grabadas”.