Con bozo y cachumbos a lo Betty, el sorprendente TBT de la mamá de Lina Tejeiro

Y no dejó de escapar la oportunidad para criticar el excesivo uso del maquillaje y presumir su piel, que a sus 50 años se sigue viendo tersa gracias, justamente, a que su madre no le permitía maquillarse (pese a que en el concurso de belleza sí debía aplicarse): "En el diario vivir no me dejaban maquillar para cuidar la piel (le agradeceré a mi madre toda la vida, ahora veo los resultados) pero en el reinado era bien cargado y bien marcado".

"Épocas maravillosas de la juventud", concluyó.

Como era de esperarse, sus seguidores le comentaron que se veía bella entonces y que se sigue viendo bella. Otras también recordaron esos años 80 en los que el copete Alf era la regla.