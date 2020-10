Con duro relato, Jessica Cediel confirmó que tiene coronavirus

Jessica Cediel sorprendió a sus fieles seguidores de redes sociales luego de confirmar que dio positivo para coronavirus. La presentadora informó que no solamente ella resultó contagiada, sino que su hermana también.

Aunque días atrás se especuló sobre la salud de Cediel por algunos síntomas que presentó su cuerpo, y que eran similares a los de este virus, fue hasta hace unas horas que la celebridad decidió contarlo públicamente después de recibir los resultados.

La modelo aseguró que la sintomatología con su hermana fue diferente, pues ella perdió el gusto y el olfato, no presentó dolor en el pecho ni tos. En cambio, Melissa tenía dolor en el pecho, bastante tos seca y congestión. Ninguna presentó fiebre y tampoco molestias en el cuerpo.

Lea además: América de Cali confirmó la contratación de su nuevo delantero

Jessica indicó que durante este proceso atravesó dos crisis en donde no podía respirar y entraba en pánico, al punto de llorar. La presentadora señaló que no sentía que el aire entrara por su nariz, por lo que recurrió a los cuidados de un médico, que siempre estuvo pendiente de ellas.

Cediel agregó que le informaron a las personas que compartieron con ellas en los últimos días, pero recomendó que el cuidado sea constante y con precaución, continuando con la nueva normalidad, ya que hay que afrontar la pandemia.

No obstante, después del anuncio, la presentadora reapareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde se pronunció por críticas y ofensas que recibió sobre la forma en que tomó la noticia del coronavirus en su cuerpo.

Le puede interesar: Constelaciones Familiares: una herramienta holística de sanación

La celebridad arremetió contra quienes la han cuestionado por el estilo que asumió para afrontar esta nueva prueba, como ella lo llama, y no mostrarse de otro modo. De igual manera, aprovechó para enfatizar en que tiene la mente positiva para sobrellevar esta enfermedad y superarla poco a poco.

“Hay gente que me está criticando por como tomé la noticia de la Covid, en serio, hasta por eso van a joder (…) Yo quiero tener la mente positiva para que mi cuerpo esté fuerte. Si me muero no le voy a cambiar la vida a nadie y si sigo viva no le voy a cambiar la vida a nadie”, aseguró, pidiendo respeto por la salud y la vida del otro.

"Cómprense una vida", agregó, tras ver que a su hermana también le estaban dando palo.