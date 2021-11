Con foto en topless, Shakira celebró los 20 años de su álbum 'Servicio de lavandería'

Shakira es una de las artistas más importantes y populares del país en su historia, por lo que su trayectoria le ha dado grandes reconocimientos. sIn lugar a dudas el lanzamiento se du álbum 'Servicio de lavandería' o Laundry Service (en su traducción en inglés) es uno de los pasos que más recuerda.

El 2021 fue un año que marcó la diferencia en la vida de la artista y es que con el lanzamiento de esta producción su carrera dio un giro total, con un enorme paso al estrellato y una popularidad mundial que la impulsó como una de las cantantes más famosas del momento.

Según aseguró Sony Music, con canciones como Suerte, whenever, wherever, Underneath your clothes, Te aviso, te anuncio / Objection, Te dejo Madrid, Que me quedes tú y The one se vendieron más de 16 millones de copias.

En este 2021 se cumplen 20 años de este álbum y Shakira usó sus redes sociales para recordar este gran momento de su vida con varias fotos y videos de esa época.

Incluso, en una de las fotos Shakira aparece en toples y esta imagen se ha convertido en una de las capturas más icónicas de su carrera.