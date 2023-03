Con mordaz mensaje, Laura Bozzo criticó relación de Gerard Piqué y Clara Chía

Se podría decir que en Colombia y varios lugares del mundo, el nombre de Clara Chía es bastante conocido, sin embargo, para desventura de la joven, no es por nada bueno, sino por haber sido la tercera en discordia entre Shakira y Gerard Piqué.

"Que es una roba maridos", "que es una niñita", "que nunca estará al nivel de Shakira", son algunos de los comentarios que se encuentran en Internet de la joven de 23 años, sin embargo, hay otras opiniones que son de más alto calibre, pues con su actuar, Clara Chía se ganó varios 'enemigos', entre ellos la reconocida presentadora de televisión Laura Bozzo, quien recientemente dio su opinión sobre la nueva novia de Piqué.

De acuerdo a lo escrito por la famosa en una publicación de un medio internacional que habla sobre la figura de Clara Chía, Laura no tardó en indicar que de nada le servía tener un cuerpo envidiable si era una "roba maridos", pues para la presentadora, la joven siempre supo que estaba dañando un hogar y no tuvo intención ni siquiera la delicadeza de respetar la vivienda familiar.

"De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba maridos? Este tipo de mujeres a mi me causan asco, ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa, la belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene" comentó.

Como si se tratara de una acusación en su programa donde Laura Bozzo se hizo famosa por su frase: "que pase el desgraciad@", la mujer puso en evidencia lo que para ella hay detrás de la relación amorosa, por lo que no se limitó a compartir su pensamiento acerca de Clara Chía.