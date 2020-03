Con pócimas caseras, venezolanos improvisan para hacerle frente al coronavirus

Medidas por "desespero"

Para el cirujano Jaime Lorenzo, de la ONG Médicos Unidos, "estas medidas forman parte del desespero" provocado por una pandemia que se ha cobrado más de 11.000 muertos en el mundo desde que apareció en China en diciembre.

"Como hombres de ciencia todo remedio tiene que tener un evidencia científica", remarca Lorenzo a la AFP.

Si bien el uso de estos brebajes es parte de costumbres "ancestrales", sus beneficios no están probados, aclara Lorenzo, al alertar sobre los riesgos de quemaduras en la boca y el tracto digestivo por el consumo de líquidos demasiado calientes.

Pero mucho antes de la llegada del Covid-19 a Venezuela, la precariedad del sistema de salud y la imposibilidad de adquirir fármacos, algunos escasos y otros inalcanzables por la inflación, obligó a muchos a recurrir a supuestos remedios caseros, incluso para tratar cáncer.

"Aquí no estamos preparados", remarca Alodia Antón, comerciante de 53 años que acudió al hospital de Güiria a medir su presión arterial, pero no fue posible "porque no hay tensiómetro en la emergencia".

Teme que ella o algún familiar necesite asistencia médica de urgencia, pues para llegar al hospital más grande, en Cumaná, hay que sortear un trayecto de unas seis horas entre carreteras en mal estado, filas para poner combustible y el riesgo de asaltos de grupos armados.

Por ello, Alodia pone su fe en los "consejos" que le envía su hermana por Whatsapp desde Estados Unidos, que incluyen "tomar té caliente", de limón, manzanilla o "lo que sea", limpiar el piso con vinagre y colocar varias cebollas en un plato en su habitación.

"Esta es una enfermedad muy terrible", subraya.

El consumo de infusiones calientes está reforzado por el "mito" sobre la presunta fragilidad del Covid-19 ante el calor, indica Lorenzo.