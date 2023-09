Conceden prisión domiciliaria al cantante ‘Luisra’ Solano en caso de intento de homicidio

En las últimas horas se conoció que al cantante de música vallenata Luis Rafael Costa Solano ‘Luisra Solano’, el Juzgado Trece Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla le concedió el beneficio de prisión domiciliaria luego de que finalizaran las audiencias preliminares por los delitos de intento de homicidio agravado y lesiones personales.

De acuerdo con la decisión que fue dictada por una juez, la medida de aseguramiento es condicionada y se llevará a cabo en la vivienda de uno de sus amigos que se ofreció para este fin, que reside en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico).

También pudo conocer, que el cantante vallenato deberá presentarse periódicamente al ser requerido por el juzgado que asuma el caso en la etapa de conocimiento, adicionalmente tendrá que cumplir con un tratamiento de desintoxicación de drogas.

Esto debido a que se logró comprobar, a través de varias pruebas médicas y psiquiátricas de la clínica Portoazul, que consumía diferentes sustancias psicoactivas. Asimismo, Costa Solano deberá demostrar que tiene un buen comportamiento.

“En esta etapa del proceso no hay responsabilidad sino probabilidad de los hechos de acuerdo a las evidencias fácticas. Considero que no hubo sevicia como lo señaló el fiscal debido a que no hay un informe de Medicina Legal de la víctima”, indicó la juez que lleva el caso.

De igual forma, la togado explicó que en este proceso son varias las hipótesis.

“Entre estas que hubo un reclamo por parte del mánager por el consumo exagerado de drogas; que el mánager envió fotos íntimas a la exnovia del procesado, y también la reclamación de un dinero producto del trabajo”, agregó.

Cabe recordar que en la madrugada del pasado 27 de agosto, el artista le propinó varias puñaladas con un arma blanca a su mánager Juan Sebastián Daza Ovalle, en un apartamento en el sector de Miramar de Barranquilla en confusos hechos que son materia de investigación.