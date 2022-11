El concierto de Harry Styles, que inicialmente se iba a realizar en el parqueadero del Salitre Mágico, se adelantará ahora en el Coliseo Live de Bogotá, que fue estrenado hace pocos meses por el cantante puertorriqueño Marc Anthony.

En redes sociales, luego del concierto de Dua Lipa, los fans se encontraron molestos luego de que evidenciaran que el parqueadero del Salitre Mágico no era el lugar adecuado para que la cantante tuviera su concierto en Colombia.

“Ocesa anuncia que el esperado show de la superestrella internacional Harry Styles 'Love On Tour' en Bogotá, Colombia, se traslada del Parque Salitre Mágico al Coliseo Live. El concierto seguirá teniendo lugar en la fecha previamente programada, el domingo 27 de noviembre”, indicó la empresa organizadora.

“Las localidades adquiridas serán reubicadas en el Coliseo Live y los actuales poseedores de entradas recibirán una asignación actualizada de las mismas por correo electrónico a través de Tuboleta dentro de los siguientes días”, mencionó.

Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta lo que suceda, debido a que para el concierto en el parqueadero se vendieron 27.500 entradas y en el coliseo caben 21.000, queda en duda qué va pasar o cómo se van a reubicar a los asistentes.

“Quienes actualmente cuentan con sus boletas Platino deberán conservar sus entradas que serán válidas en el nuevo escenario, quienes ya tienen sus entradas serán ubicados en la localidad de platino del Coliseo Life, esta localidad seguirá siendo de administración general, según el orden de llegada”, advirtió.

“Los compradores de entradas de platino podrán acceder al evento con la entrada que ya han descargado o que pueden descargar si aún no le han hecho desde su cuenta de Tuboleta”, mencionó.

“Quienes actualmente cuenta con su boleta de general serán reubicados en las localidades de graderías secciones 100 a 104 del Coliseo Live (...) a partir del 2 de noviembre y durante las siguientes días tu boleta comunicará cada uno de los compradores cuando su nueva boleta haya sido generada con el nuevo asiento asignado para hacer descargada desde su cuenta tu boleta”, destacó.

En este concierto, los asistentes podrán disfrutar de su último álbum musical 'Harry House', Music for a Sushi Restaurant, Late Night Talking, Grapejuice, As It Was, Daylight, Little Freak, Matilda y Cinema.