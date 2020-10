Concierto de Kiss en Colombia fue reprogramado para 2021

Kiss llegará con sus sonidos a Colombia el 10 de octubre de 2021 al escenario del Movistar Arena de Bogotá, en un espectáculo que promete ser el último que ofrecerá en el país.

De acuerdo con Move Concerts, organizadores del evento, "la seguridad de los asistentes es prioridad. Así como muchos promotores en el país seguiremos trabajando para producir grandes experiencias para todos los fans, hoy es solo una pausa, y estamos seguros de que pronto podremos vivir todo lo que nos apasiona".

Esta será la última oportunidad que tendrán los fans de Kiss en Colombia "para disfrutar a la banda en vivo luego de casi 50 años de éxitos y una carrera musical impecable".

Y aunque esta fecha es muy esperada por cientos de seguidores de la banda estadounidense formada en Nueva York, los organizadores anunciaron que entienden y quieren apoyar "a quienes nos han acompañado en más de 20 años de conciertos en el país, por ello, quienes tengan dificultades con la nueva fecha les pedimos por favor enviar un correo a infoco@moveconcerts.com para encontrar la mejor solución para cada caso".

Este será un evento para mayores de seis años, los menores de edad deberán ingresar en compañía de un adulto, cada uno con su entrada al evento.

"Somos fans' y sabemos que en este momento lo más importante es cuidarnos y seguir las indicaciones del Gobierno Nacional en relación al estado de emergencia sanitaria", recordó Move Concerts sobre el concierto de Kiss.

Durante la actuación en Colombia se espera que la banda interprete canciones icónicas que hicieron parte de álbumes como Asylum, Crazy Nights, Hot in the Shade, Revenge, Carnival of Souls: The Final Sessions, Psycho Circus, Sonic Boom y Monster, entre otros.