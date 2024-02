Concierto de Luis Miguel en Cali fue cancelado a menos de 10 días

Tras una larga carrera musical, Luis Miguel se ha posicionado como uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos del mundo. Hace unos meses, el cantante mexicano anunció una gira de conciertos en distintos países, dentro de los que decidió incluir a Colombia.

Inicialmente, se confirmaron conciertos en Bogotá el 17 y 18 de febrero y otro en la ciudad de Cali, programado para el 15 de este mismo mes. Sin embargo, recientemente se confirmó la cancelación de la presentación del mexicano en la capital del Valle del Cauca, al parecer por problemas con el préstamo del estadio Pascual Guerrero.

Según informó uno de los voceros de Cali Vive, operador del tour de Luis Miguel en la ciudad, para la fecha hay un partido de fútbol programado que impide la realización del concierto, pues el estadio solo se presta una vez por mes a eventos que no son deportivos. "Este tipo de artistas piden el estadio, pero lamentablemente para el día del concierto de Luis Miguel, planteado para 15 de febrero el estadio está tomado y no hay dónde realizarlo, y el artista no acepta un lugar que no sea un Estadio y en Cali no hay otro lugar", sostuvo el funcionario en diálogo con El País.