Conciertos de Aerosmith son cancelados por problemas de salud de Steven Tyler

Aerosmith es una de las agrupaciones más conocidas a nivel mundial, pues con canciones como 'Dream On', 'I Don't Want to Miss a Thing', entre otras melodías, la famosa banda de Rock estadounidense ha logrado consolidar un grupo considerado de seguidores.

Como suele suceder, en medio de lo que ha sido su carrera, Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford, integrantes de Aerosmith, han pasado bueno y malos momentos, sin embargo, para este final de año, algunas cosas parecen no estar saliendo bien para el grupo musical, pues su vocalista se está enfrentando a delicados problemas de salud.

De acuerdo a medios internacionales, tras una afectación desconocida de salud, Steven Tyler fue aconsejado por un médico a mantenerse en reposo durante unos días, por lo que Aerosmith se vio en la obligación de cancelar algunos conciertos que tenían programados en Las Vegas este 8 y 11 de diciembre.

En medio de la preocupación de los fans del famoso vocalista de 74 años, se empezó a especular sobre la razón de lo ocurrido, pues según algunos internautas se relaciona con sus problemas de adicción, mientras que para otros haría referencia a afectaciones en su garganta.

