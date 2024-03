Alejandro Estrada entrará a La Casa de Los Famosos 

Sin embargo, la visita más esperada por los seguidores del programa es la de Alejandro Estrada, la cual según confirmó el Canal RCN se llevará a cabo en el capítulo de este domingo 10 de marzo. A partir de las 8:00 p.m. los televidentes podrán ver el reencuentro del actor con su esposa y Melfi.

Esta visita ha generado incertidumbre no solo en los seguidores de La Casa de Los Famosos, sino también en Nataly, quien en varias oportunidades se ha mostrado nerviosa y ansiosa ante la posibilidad de que su esposo entre. No obstante, el viernes la actriz sorprendió al dar a entender que su relación con Estrada había llegado a su final. "Yo, sí y con ese hombre me casé y duré 12 años", dijo Nataly Umaña.

Finalmente, según reveló el programa ‘Lo Sé todo’, dentro de las exigencias que habría hecho Alejandro Estrada para ingresar durante dos minutos al reality, se encuentra el pago de 15 millones de pesos.