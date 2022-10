Confirmado: Def Leppard y Mötley Crüe llegarán a Bogotá, ¿cuándo y dónde?

Si los bogotanos creyeron que la ola de conciertos terminaría este año, estuvieron equivocados. Sin siquiera acabarse el 2022, ya se ha confirmado que Def Leppard y Mötley Crüe incluyeron a la capital en su gira ‘The World Tour’.

El escenario para la épica presentación de estas agrupaciones será el Parque Simón Bolívar, en donde el 25 de febrero sonarán temas como 'Tonight', 'Kickstart My Heart', 'Pour Some Sugar on Me', 'Hysteria', entre otros.

La gira mundial comienza el sábado 18 de febrero de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México. Las dos bandas llevarán sus electrizantes espectáculos por todo el mundo con paradas en América Latina antes de llegar a Europa en mayo de 2023. Estarán en el icónico estadio de Wembley el sábado 1 de julio de 2023, y luego terminarán en Hampden, Glasgow, Reino Unido. Manténgase atento a los espectáculos adicionales de 2023 que se anunciarán muy pronto.

"Después de finalmente volver al ruedo y tener una gira monumental de verano en los EE. UU. y Canadá este año, estamos más que emocionados de llevar esta gira a las principales ciudades de todo el mundo y dar inicio a Europa en Sheffield, donde todo comenzó para nosotros hace 45 años. ¡Esperamos verlos por ahí, en algún lugar pronto!”, dijo Joe Elliott de Def Leppard.