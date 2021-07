Conmovedor llanto de hijo de Freddy Beltrán al ver eliminación en MasterChef Celebrity

Lea también: Jessi Uribe y Paola Jara: ¿Cuánto ganan por sus videos en YouTube?

El reciente capítulo también causó controversia por las declaraciones de Carla Giraldo al finalizar la prueba de la que salió a salvo y arremetió en contra de Liss Pereira, con quien ha afirmado en varias ocasiones no tener una buena convivencia.

"Freddy se va por una espina y para mí sería difícil sacarme esa espina. Mi compañera comediante (Liss) no me invita a su grupo, pero en su grupo salva a las que son sus rivales. ¿Cómo jugaste, Liss? No entiendo", expresó la actriz.