En tanto escuchó los gritos y cánticos de alabanzas, Sebastián no aguantó y soltó las lágrimas mientras hacía un esfuerzo por identificar las voces. En ese momento, recibió las felicitaciones de los compañeros que lo acompañaban, quienes quedaron impresionados con lo que estaba pasando. “Ese es el apoyo, no estás solo. Qué hermoso esto”, dijo Omar Murillo.

“Todo lo que he hecho acá, lo que he dicho y lo que he demostrado ha sido tratando de ser la mejor versión de mí, pero esa versión también tiene cosas malas y se equivoca. Me he dado cuenta de que estoy muy ansioso por mi familia”, reveló el actor.