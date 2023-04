Conmovedor video: madre de Marcela García lloró al enterarse del embarazo

El video de su suegra también está lleno de emoción. Sergio le dio una caja de regalo y le dijo que era por Navidad. Claudia, al ver la prueba, reaccionó con emoción y se abalanzó a abrazar a Marcela, que grabó todo.

La exreina del Carnaval de Barranquilla aprovechó la escena para agradecerle a su suegra por no presionarla a tener hijos: "En un mundo en el que todo el mundo pregunta ‘¿y ustedes para cuándo?’, como si fuera una obligación y no un deseo, siempre agradecí en silencio que mi suegra jamás me lo dijera, ni me lo pidiera, ni me lo exigiera, ni me reclamara cuando hablaba con dudas sobre la maternidad. Que me quisiera como me ha querido, a pesar de no tener claro si algún día yo le iba a dar nietos, habla demasiado bien de ella y es una de las razones por las que la quiero tanto. Hacerla abuela una vez más me hace profundamente feliz, su reacción lo fue todo para mí, y esta Navidad llena de nuevos integrantes, sé que se verá increíble", escribió en Instagram.