Contundente y sensual, así es la nueva versión de Daniella Álvarez

Daniella Álvarez no ha parado de estar en la mira de sus seguidores debido a que recientemente les contó lo más difícil de su recuperación, pues actualmente la exreina debe tomar 24 pastillas para evitar que se le formen trombos en su cuerpo.

La presentadora se convirtió es un gran ejemplo para los colombianos por su buena actitud ante la adversidad. Por esta razón, la modelo decidió contar su historia en la revista Aló y de cómo su vida cambió, luego de que una isquemia le arrebató gran parte de su pierna izquierda.

Lee también: Daniella Álvarez se recupera tras cirugía en la que le amputaron un pie

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue lo hermosa y sensual que se veía en la portada, ya que Daniella aparece sentada sobre una silla, luciendo un candente body negro, con el que se le acentuaron sus curvas y, además, llevó su cabello suelto y en ondas.

En el llamado a la nota central, la revista comenta que Álvarez habló de su nueva vida. “La exreina, presentadora y empresaria, nos cuenta su historia de resiliencia y superación. Ella es una auténtica mujer valiente, que irradia luz y poderío en cada una de sus palabras y nos enseña a valorar lo realmente importante”.



Lee también: Con emotivo mensaje y fiel compañía, exnovio de Daniella Álvarez conmovió a Colombia

Daniella por su parte, se mostró emocionada de ser la portada de la nueva edición de la revista.

“¡Wow, que sorpresa tan linda esta portada! Lo más lindo es que, aunque falte un pedacito de mí, mis ojos siguen viendo a la Daniella que he sido siempre, alegre, llena de fe y con muchos sueños por delante. Aquí, abrí mi corazón para contarles más de todo este proceso de pérdida por el que he pasado y cómo lo he afrontado junto a mi familia”, escribió.

Además, finalizó su emotivo mensaje agradeciéndoles por el homenaje y por haberle permitido compartir con todos su nueva versión.