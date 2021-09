“Cuando asisto a las premiaciones, me gritan: ‘¡J.Lo, J.Lo!’, y los paparazzi me tiran muchas fotos. Yo siempre les digo: ‘No soy mi amor, soy su doble’. A veces no me dejan ni hablar, nada más me tomo la foto porque es mucha gente”, dijo la doble.

Connie Peña también ha pasado por algunas cirugías como reducción de busto y liposucción, con el fin de tener las esbeltas curvas de la artista.