"El Juego del Calamar", "La Casa de Papel" y "Stranger Things" son las series más vistas de la historia de Netflix, mientras que "Bird Box" y "Extraction" encabezan el listado de películas más populares, según los datos de una nueva web de la plataforma que ofrece datos semanales de horas de visualización.

Con motivo del lanzamiento este martes de la web -disponible por ahora en inglés y español pero con una ampliación de idiomas prevista para 2022-, Netflix ha elaborado unos primeros listados con datos globales.

Según estos listados, la surcoreana "El Juego del Calamar" acumuló 1.600 millones de horas vistas en sus primeros 28 días de exhibición (que es el periodo que la plataforma usa para generar las cifras), lo que la convierte en la serie más popular de la historia de Netflix.

Por temporadas, la segunda sería "Bridgerton" (que encabeza el listado de series en ingles), con 625 millones de horas vistas en ese primer mes de exhibición.

Pero si se suman las visualizaciones de las diferentes entregas, la española "La Casa de Papel" llega a 1.440 millones de horas vistas con sus temporadas 3, 4 y 5; "Stranger Things" alcanza los 1.009 millones de horas vistas; "13 reasons Why", 972 y "You", 925, en los tres casos con sus temporadas 2 y 3.

A continuación se sitúa otra producción española, "Élite", que cuenta con 532 millones de horas vistas (acumuladas para sus temporadas 2 y 3) y le sigue a corta distancia la francesa "Lupin" con 531 millones, con sus dos entregas.

En cuanto al cine, la lista de producciones más vistas en inglés la encabeza "Bird Box" (2018), protagonizada por Sandra Bullock, que registró 282 millones de horas vistas en esos primeros 28 días que contabiliza Netflix.

Le siguen "Extraction" (2020), con Chris Hemsworth, que llegó a los 231 millones de horas vistas, y "The Irishman" (2019), la película de Martin Scorsese con Robert de Niro y Al Pacino que pasó por las salas de cine antes de lanzarse en la plataforma, donde consiguió 215 millones de horas vistas.

En el listado de cine de habla no inglesa, el título más visto ha sido la cinta alemana "Blood Red Sky" (2021), con 111 millones de horas, seguida de dos españolas: "The Platform" (2019), con 108 millones de horas, y "Below Zero" (2021), que acumuló 78 millones de horas vistas.

La web Top10.Netflix.com ofrecerá cada martes -con datos del lunes a domingo de la semana anterior- cuatro listados de sus propuestas más vistas: Películas en inglés; Películas de habla no inglesa; Series en inglés y Series en lengua no inglesa.

En los primeros listados semanales de hoy, las producciones más vistas son "Red notice" como película en inglés (148,7 millones de horas vistas la semana pasada) y la italiana "Yara" como cinta de habla no inglesa (17,95 millones), seguida de la brasileña "7 Prisioneiros" (9,69).

La tercera temporada de "Narcos México" es la más vista de las series en inglés (50,29 millones), y "El Juego del Calamar" sigue imbatible como serie no en inglés (42,79), en un listado en el que también está, en cuarta posición, la brasileña "Carinha de Anjo"; la mexicana "La venganza de las Juanas", en séptimo lugar, y la colombiana "Yo soy Betty, la fea", en el noveno.

Los nuevos datos sustituyen a los que hasta ahora daba Netflix de millones de espectadores y que eran bastante polémicos ya que bastaba con que un abonado viera un contenido concreto durante dos minutos para que se contabilizara como espectador.

Ahora, la plataforma suma las horas de visualización de cada uno de sus productos y con eso elaborará las listas semanales de películas y series más populares.

"Tras examinar distintas opciones", la plataforma, presente en 190 países, ha decidido que medir las horas de visionado "es un claro indicador tanto de la popularidad de un título como de la satisfacción general de los suscriptores", según explica en su blog.

Junto a estos cuatro listados semanales, también se publicarán sin una frecuencia fija listas más especializadas, dedicadas a documentales o realities. Y además se mantienen las relaciones de "Las 10 más populares" de cada país.