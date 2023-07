Conozca la fecha de estreno de "Sound of Freedom" en Colombia

'Sound of Freedom' (Sonido de libertad) ha sido una de las grandes sorpresas de la taquilla en Estados Unidos. Se estrenó el pasado 4 de julio y solo por ese día fue la primera en recaudación: 14.242.063 dólares, por encima de ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’.

Durante la última semana, con corte al 18 de julio, 'Sound of Freedom' ha sido la segunda película más vista en Estados Unidos, superada por 'Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One', estrenada el pasado 12 de julio y que ya lleva 91.069.481 dólares recaudados en la taquilla local (si suma lo del resto del mundo, ya suma cerca de 260 millones de dólares), según datos del portal Box Office Mojo.

Distribuida por Angel Studios, 'Sonido de libertad' no ha sido estrenada en salas fuera de Estados Unidos, pero la inversión ya se recuperó: su producción costó 14 millones de dólares y ya lleva más de 96 millones (96.182.705) recaudados en taquilla.

Eduardo Verástegui, actor mexicano y productor de la película, dice que este éxito se ha logrado pese a los problemas que, según él, ha tenido la distribución de la película. "Ha habido muchas distracciones, están tratando de sacar esta película de los teatros. Hice esta película hace cinco años, todos la rechazaron: Netlix, Amazon", afirmó Verástegui el pasado 7 de julio, en Fox News.

Mientras tanto, miles de personas han estado pidiendo que las salas de cine en América Latina proyecten 'Sound of Freedom' pues el tema que denuncia es muy importante: la trata de menores de edad.