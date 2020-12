Conozca la programación del Festival Estéreo Picnic Online

La próxima edición del Festival Estéreo Picnic se realizará de manera virtual, a través de una transmisión que pretende celebrar los 10 años del evento.

Primer día

El sábado 12 será la celebración del baile, componente natural y fundacional del Festival, "en una jornada caleidoscópica para el esqueleto".

Desde los ritmos de Canalón de Timbiquí, Romperayo, Superlitio, Los Fabulosos Cadillacs o Bomba Estéreo, hasta los beats de Major Lazer llegarán a este evento digital.

También puede leer: Espectáculo 'Planchando el despecho' alista sesión virtual gratuita este mes

Sin embargo, en el line up también se incluye la participación de Tiësto, Capital Cities o Gusgus; pasando por las guitarras de Silversun Pickups, Bajotierra,The Sounds, The Kooks y Arctic Monkeys.

Los homenajes a New Order, Gorillaz y Jack White, "nos recordarán el impacto que han tenido sus shows en la región", señalaron los organizadores.

No obstante, el homenaje a los creyentes celebrará a los fanáticos que han hecho de este Festival el más importante del cono norte.

Segundo día

Mientras tanto, el domingo 13 de diciembre se recordarán vibras naturales con los shows de The Wailers, Nawal, Damian Marley, N.Hardem, Gogol Bordello, Aterciopelados, Cultura Profética y más.

Consulte también: "En 64 años nunca habíamos visto algo así": familias desplazadas en Bahía Solano

También será una celebración del sonido que ha definido en gran parte el espíritu del Festival con St. Vincent, TV on The Radio, Interpol, Pixies, The xx, MGMT (2012) o Nine Inch Nails (2014).

Por su lado, los homenajes a The Strokes, Red Hot Chili Peppers, Underworld y el fallecido Keith Flint, "nos recordarán los titanes que han pisado 'Un mundo distinto'".

El Festival Estéreo Picnic Online lo abrirá el Club Virtual el viernes 11 de diciembre, con set sets exclusivos de Sophyaa, Nyksan, Bitter Babe, Dengue Dengue Dengue, DJ Python, Verraco y Dubbire. Desde las 8pm y hasta la madrugada.

El sábado 12, además de las retransmisiones "podremos disfrutar de la segunda jornada de este Club", con Amanda, Hypomania, Don G, Octo Octa, DJ Tennis, Julianna y Anastasia Kristensen. Un espacio para vivir la música en vivo.

Todo el Festival se podrá ver por las redes del Estéreo Picnic.