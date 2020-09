Consuelo Luzardo se contagió de covid-19

La actriz colombiana Consuelo Luzardo, de 75 años, confirmó que se contagió de coronavirus hace más de un mes y no sabe cómo ocurrió si tuvo todos los cuidados y no salió de su casa.

La actriz contó al programa Lo Se Todo que se enteró que era positiva el pasado 24 de agosto, cuando una brigada de la Secretaría de Salud de Bogotá estaba tomando pruebas de covid-19 en su zona residencial y además aplicando la vacuna de la influenza.

“Yo dije la de la covid-19 no me la hago porque me la pasó acá encerrada, pero la influenza sí me interesa. Luego me llamaron y me dijeron que era positiva, y ahí si fueron 14 días de encierro total y absoluto”, relató.

Señaló que se vacunó porque su punto débil son los pulmones, pero desechó la idea de estar contagiada porque no se sentía enferma.

Aunque tiene esta afección en los pulmones y hace parte de la población en mayor riesgo de muerte si contrae la covid-19, afortunadamente no presentó síntomas ni vio afectada su salud. “Tengo que agradecer porque soy totalmente asintomática, sino me hubiera ido a poner la vacuna ni me entero (…) Como lo agarré tampoco se sabrá, se suponía que yo me estaba cuidando muchísimo”, afirmó.

La actriz confesó a dicho medio que cuando el presidente Iván Duque anunció la cuarentena estricta para los adultos mayores y menores, ella fue una de las que criticó esta medida porque consideraba que no los debían discriminar ni tratar como niños pequeños.

“Entra uno en etapa de rebeldía, sentía que era discriminatorio, después me di cuenta que no es que le prohíban salir sino que se debe cuidar muchísimo porque uno lo puede pescar fácilmente (el virus) por eso hay que extremar los cuidados”, admitió.

Desde que llegó la pandemia a Colombia y el mundo se han conocido varios famosos que han contraído la enfermedad como los cantantes J Balvin, Karol G, y la actriz Danna García.