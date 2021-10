Cowboy Bebop y otros estrenos de Netflix para noviembre

Faltan un poco para que se acabe Octubre y antes de que llegue la noche de Halloween, Netflix ya ha anunciado todas las novedades que ofrecerá la plataforma de contenido por streaming para el penúltimo mes del 2021.

De acuerdo con el anuncio con la marca, el mes de agosto contará con varias producciones pensadas para el público colombiano, junto a nuevas películas, series y documentales.

Estrenos en Netflix para noviembre de 2021

La reina del flow: Temporada 2 (17/11/2021)

Arcane (6/11/2021)

Cowboy Bebop (19/11/2021)

Amos del Universo: Revelación - Parte 2 (23/11/2021)

Big Mouth: Temporada 5 (5/11/2021)

Una historia real (24/11/2021)

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 7 (17/11/2021)

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 8 (17/11/2021)

