Crece la pelea entre madre e hija: Frida Sofía arremete contra Alejandra Guzmán

Una vez más Frida Sofía y Alejandra Guzmán se encuentran en el centro de la polémica debido a declaraciones que dan sobre su relación de madre e hija. A pesar de que el ambiente se había calmado en el pasado, una vez más la joven arremete contra la artista por versiones que circulan en los medios.

Recientemente, el medio TV Notas publicó un artículo en el que aseguraba que Alejandra Guzmán le daba más de diez mil dólares al mes a su hija, junto a un seguro médico que le pagaba. De igual manera, se informó que supuestamente la cantante despidió a sus mánagers, Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal, por haberle cancelado el pago del seguro de Frida sin su permiso.

Tras revelarse estos detalles de lo que estaría pasando entre las celebridades, Frida Sofía decidió pronunciarse al respecto y responder a través de redes sociales estas afirmaciones. En el material que publicó, la joven negó por completo esta información sobre su vida económica.

“Esto es lo que hace el mánager de mi mamá para hacerme quedar como una loca mantenida. Siempre con mentiras ¿y mi trabajo qué?”, escribió la modelo en el post de Instagram.

“A mí mi mamá no me da un centavo desde que hice Playboy, y si dicen otra cosa, que enseñen pruebas”, agregó Frida Sofía en otra imagen, para después tocar un tema delicado sobre su madre.

Por otra parte, el medio afirmó que Guzmán volvió a los excesos e incluso consumió productos alucinógenos como los hongos. Ante esta información, la mexicana confirmó esto, pero negó que tuviera algo que ver con esta situación, ya que había estado alejada de Alejandra.

“Ahorita están diciendo lo de los hongos, yo no he estado con mi mamá hace mucho tiempo. Sí, sí mete de todo, siempre ha sido así y no la juzgo porque dentro de sus adicciones no es ella y es muy triste porque ya ni la conozco”, puntualizó sobre el estilo de vida de su madre.

Por último, la modelo arremetió contra el equipo de trabajo de su mamá, ya que considera que son personas “malas y mentirosas” que han la engañado y manipulado de una forma errada. Por este motivo habló del supuesto dinero que recibe y de lo falsa que es la información que circula, ya que no recibe ayudas económicas de Guzmán desde los 23 años.

Frida Sofía afirma que no tiene intenciones de pelear por el dinero que le corresponde como hija de la artista, pero que sí sigue dolida por lo que sucedió con su madre meses atrás.

“Me duele mucho haber abortado y lo digo, aunque le cuesta a mucha gente escucharlo, imaginen lo que cuesta haber pasado por eso. Siempre quise a mi bebé, era lo que más quería en mi vida”, indicó.

“Mi mamá, pues intoxicada ni se acuerda. Las personas que le ponen ahí la droga y el alcohol, que le aplauden, que le dicen sí a todo, son estas ratas de Carvajal y Cinthia, aparte de los Estrada”, agregó sobre la relación que llevaba su progenitora con su ex Christian Estrada.

Alejandra Guzmán compartió en su cuenta oficial de Instagram un comunicado sobre este problema y negó que esté rodeada de gente que abusa de ella o que le roba su dinero.