Crecen los rumores de la ruptura entre James Rodríguez y Shannon de Lima

James Rodríguez y Shannon de Lima han sido protagonistas de distintas noticias internacionales relacionadas con su noviazgo. La pareja ha despertado todo tipo de reacciones entre sus fans debido a los rumores que surgen sobre la estabilidad en su romance.

A pesar de que el futbolista y la modelo han llevado su relación en privado y han dejado a la vista muy pocos detalles de lo que viven juntos, desde hace algunos meses se ha especulado que la pareja decidió terminar su unión sentimental, por lo que es evidente la ausencia de fotos, videos o historias en las plataformas digitales.

Uno de los puntos que se han utilizado para respaldar las pruebas de esta supuesta ruptura es que Shannon no ha estado presente en ninguna de las importantes celebraciones y festejos del colombiano, en especial los realizados por su familia. Algunas fechas en las que no participó fueron el bautizo de Samuel Rodríguez y el cumpleaños de Salomé, primogénita del jugador.

Otro detalle que causó controversia entre los seguidores de James fue la cercanía que tuvo con Daniela Ospina, su expareja, durante unas vacaciones, donde se les pudo ver compartiendo con su hija en distintas actividades. Pese a los rumores, la empresaria aclaró que no sucedía nada más que una buena relación de padres y amigos.

En las plataformas digitales se comenta bastante sobre la escasez de fotos de paparazzi con respecto a la pareja, ya que ambos residen en Miami y tienen la oportunidad de compartir en diferentes espacios. Rodríguez se encuentra en aquella ciudad por el inicio de la pretemporada con el Everton.

Por último, los usuarios de Instagram también se han percatado que la pareja ya no hace comentarios, no intercambia likes en sus fotos y no se ha pronunciado al respecto para desmentir estas opiniones sobre la supuesta ruptura. Shannon de Lima tampoco habló sobre el embarazo de Juana valentina, hermana del futbolista, y no envió ningún mensaje al respecto.