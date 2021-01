Crecen los rumores de un romance entre Kourtney Kardashian y Travis Barker

Todo parece indicar que la empresaria y estrella de televisión, Kourtney Kardashian, volvió a sonreírle al amor y esta vez sería de la mano del baterista y miembro de la banda de rock Blink-182, Travis Barker.

De este modo, fuentes le habrían dicho a E! News que: "Todo ha sido muy discreto (...) son una muy buena pareja, y toda la familia de Kourtney ama a Travis. Han sido vecinos y buenos amigos durante años, y recientemente se volvió algo romántico".

Le puede interesar: Colombia tiene la tasa más baja de población alcoholizada, según estudio

Y, según el citado medio, Kardashian y Barker estarían sosteniendo un romance desde diciembre de 2020.

Es de recordar que, Kourtney Kardashian adquirió reconocimiento internacional tras su participación en el programa de telerrealidad, 'Keeping Up with the Kardashians', del que hizo parte su familia entera así como su entonces pareja, Scott Disick.

Kardashian y Disick sostuvieron una relación sentimental por aproximadamente diez años y tuvieron tres hijos: Mason, Penelope y Reign.

Tras la ruptura, la empresaria salió con el exboxeador y modelo, Younes Bendjima. Sin embargo, las cosas no funcionaron y el romance terminó en 2018.

Por otro lado, además de participar en el mencionado reality - el cual llegará a su final este año tras 20 temporadas - Kourtney tiene su propia página de estilo de vida llamada 'Poosh'.