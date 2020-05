Crepúsculo regresa: Stephenie Meyer lanzará novela narrada por Edward Cullen

Atención fanáticos de 'Crepúsculo', la popular historia de amor entre el vampiro 'Edward Cullen' y la simple mortal 'Bella Swan' estará de regreso. La autora de la saga de libros, Stephenie Meyer, lanzará una novela titulada ''Midnight Sun', cuya historia estará narrada en esta ocasión por 'Cullen', a diferencia de las otras novelas que estuvieron narradas por 'Bella'.

"Comencé a preguntarme cómo se leería el primer capítulo de Crepúsculo si estuviera escrito desde la perspectiva de Edward. Hay mucho más de su lado de la historia de lo que hay sobre Bella en ese primer capítulo... Me encontré pensando en sus palabras en medio de la noche y tomando notas... Me senté y dejé que Edward dijera su opinión ", reseña The Hollywood Reporter sobre lo dicho por la autora en su página web.

'Midnight Sun' saldrá al mercado el 4 de agosto.

La historia de vampiros de Meyer fue llevada a la pantalla grande en 2008 con la película 'Crepúsculo' (Twilight), protagonizada por Robert Pattinson y Kristen Stewart. Posteriormente, se estrenaron cuatro películas más: 'Luna nueva' (2009), 'Eclipse' (2010), 'Amanecer: parte 1' (2011) y 'Amanecer': parte 2' (2012).

La franquicia se convirtió en un fenómeno y éxito rotundo.