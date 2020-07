Cristian Castro reconoce que tuvo fuertes peleas con Verónica Castro

El cantante mexicano Cristian Castro, de 45 años, se ha referido a las acusaciones de la actriz Yolanda Andrade. Según Andrade, Cristian golpeó fuertemente a su madre, Verónica Castro, al punto de que Verónica tuvo que someterse a una operación en Phoenix, Arizona.

"He tenido 1.000 peleas con mi mamá y he tenido 1.000 peleas con todos los integrantes de mi familia. Esa peleíta de jaloncillos y gritadas fue hace 15 años. Ya salió la noticia. Siempre el 'revival' de las cosas de que yo me jaloneé con mi exesposa o que me jaloneé con mi mamá. Jalones siempre va a haber", aseguró el cantante el pasado 14 de julio, en entrevista con 'Despierta América'.

Y el viernes 24 de julio, en el programa radial 'Todo para la mujer', Castro volvió a referirse al tema y dijo que la prensa está reaccionando de forma exagerada a las peleas con su madre: "Claro que hubo una pelea mutua y nada más. Una pelea fuerte como muchas que tuvimos, como [la tienen] todos los hijos".

"Las peleas fuertes no eran algo así como el gran suceso de nuestras vidas, como lo están haciendo en la prensa. Se está magnificando mucho eso (...) Dimensionar la pelea con mi mamá como quieren dimensionarla es injusto porque ustedes saben perfectamente que mi mamá y yo manejamos energías fuertes de crítica (...) así crecimos, porque queremos vernos bien y somos muy posesivos", añadió Castro.

Yolanda Andrade, que fue compañera de Cristian Castro en la telenovela 'Las secretas intenciones' (1992), revivió los rumores sobre las agresiones contra Verónica Castro el pasado 21 de junio, en entrevista con el programa 'El run run del espectáculo', del canal sensacionalista argentino 'Crónica TV'.

Andrade aseguró que tuvo una relación amorosa con Verónica durante cinco años y medio, y que ambas celebraron una boda simbólica en Amsterdam hace 17 años. Además, afirmó que su amistad con Cristian terminó cuando él agredió a su madre.

Según Andrade, la misma Verónica le contó de la agresión, pero cambió su versión cuando llegó al hospital y dijo que la habían asaltado. "[Cristian] la ahorcó y la pateó en la escalera. Estaba muy mal", añadió.