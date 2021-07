Desde que Cristina Hurtado se estrenó como 'youtuber' todos sus videos han contado con sorprendentes revelaciones sobre su vida privada, como lo hizo con la noticia de la llegada de su tercer hijo, después de 15 años de haberse convertido en mamá por segunda vez.

Sin embargo, este jueves la presentadora publicó una angustiante noticia que tiene que ver con su salud y la de su bebé, pues contó que durante su embarazo se contagió de Covid-19, algo que alarmó a sus seguidores.

En el video de YouTube, la presentadora contó su reacción y la de su familia al conocer que se había contagiado con el virus. "Cuando vimos que el resultado mío era positivo, obviamente nos angustiamos demasiado. Llamamos a nuestro ginecólogo, llamamos también a los médicos e inmediatamente me aislaron para no contagiar a nadie más", empezó contando.

"Yo la verdad me asusté mucho, empecé a pensar en mi bebe, en que no le fuera a pasar nada y en que yo no me complicara en todo el tema respiratorio", agregó.

Asimismo, entre otros detalles que contó Hurtado, afirmó que como síntomas durante los 15 días que permaneció aislada, tuvo tos, estornudos, dolor en sus ojos y falta de apetito. Por fortuna, los síntomas fueron leves y no pasó amayor gravedad.

La presentadora también hizo un diario grabado, en el que registró cómo tuvo que pasar los 15 días lejos de su familia y las visitas que recibía por la ventana de su esposo Josse Narváez para mantenerse alegre. "Dios me premió con este hombre", resaltó Cristina por la atención de su esposo.