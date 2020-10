Critican a Kanye West por regalarle a Kim Kardashian un holograma de su padre muerto

Kim Kardashian cumplió 40 años el pasado 21 de octubre, pero solo hasta esta semana reveló los detalles de la celebración. Uno de esos detalles es el regalo que le dio su esposo, el rapero Kanye West: un holograma hablante del fallecido Robert Kardashian, padre de ella.

Kim lo llamó "el regalo más considerado" que ha recibido en toda su vida y una "sorpresa especial del cielo": "¡Es tan realista! Lo vimos una y otra vez, llenos de emoción", escribió en Twitter.

La imagen del 'Robert Kardashian' hablante no pasaron inadvertidas (obvio) en redes sociales, y muchas personas comentaron lo raro y perturbador del regalo: "Esto es tan putamente extraño. Oh, Dios mío", escribió @doinkpatrol.

Kim publicó el video de las palabras del holograma: "Tienes 40 años y eres toda una adulta. Te ves hermosa, como cuando eras una niña". El 'resucitado' Robert Kardashian le recuerda, además, la canción que escuchaba con ella en el carro cuando la llevaba al colegio, 'Who Put The Bomp', de Barry Mann (lo que podría mostrar que Kanye ha estado pendiente de las historias más íntimas de su esposa).

El holograma también la felicita por su decisión de estudiar derecho: "Estoy muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido, Kimberly, y de todo lo que has logrado: todo tu trabajo duro y todos los negocios que has construido son increíbles, pero lo más impresionante es tu compromiso en volverte abogada y seguir con mi legado".

Eso sí, no podía faltar la mención a Kanye West, conocido por tener un ego muy grande y considerarse a sí mismo "el artista más grande" de todos los tiempos: "Te casaste con el genio más, más, más, más grande de todo el mundo, Kanye West. Eres la madre más, más, más increíble para tus cuatro hermosos hijos".

Las palabras también fueron criticadas en redes sociales. Alguien, por ejemplo, comentó que no se podía imaginar a un abogado de "alto nivel" como Robert Kardashian decir un discurso "tan poco elocuente", y resaltó el hecho de que Kanye hubiera aprovechado el holograma para autoelogiarse: "What a weirdo".

Yuck. Firstly, the speech was so ineloquent. I can’t imagine as a top lawyer, Robert K would have spoken anything like that. Secondly, imagine Kanye thinking that this was an appropriate moment to shoehorn in that ‘most most most amazing genius’ compliment. What a weirdo. — Hey look it's me... (@baabaaboobeep) October 29, 2020

imagínate que tu novio te hace un holograma de tu padre muerto para llamarse a sí mismo the most most most most genius man in the world https://t.co/WBUrFRwzTw — marina (@xalamet) October 30, 2020

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020

Otros tuiteros, así como lo hicieron con las ostentosas fotos de la fiesta de Kim en una isla privada, criticaron que la celebridad de televisión presumiera ese tipo de regalos en plena pandemia, con una gran crisis de salud y económica.

Kim Kardashian getting a hologram of her dead dad while millions of Americans didn’t even get to tell their parents goodbye or go to their funerals thanks to COVID is too on the nose. — Kendall Brown (@kendallybrown) October 30, 2020

yo no estudio psicología pero algo me dice que esta no es la mejor idea del mundo https://t.co/DNNhFqwwxX — carlos (@cclaorden) October 30, 2020

Perdón pero no puedo ser la única que piensa que esto está muy twisted. Además, qué pedo con Kanye poniendo en el holograma del papá “You married the most, most, most, most, MOST GENIUS man in the whole world” ew, en verdad , no. https://t.co/VmiwTu7D0n — 𝐋𝐚𝐫𝐲 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐥𝐚𝐫🦅 (@LaryAguilar) October 30, 2020

Robert Kardashian nació en Los Ángeles, California, el 22 de febrero de 1944 y falleció por un cáncer de esófago el 30 septiembre de 2003, cuando tenía 59 años. Estuvo casado con Kris Houghton (actualmente de apellido Jenner) entre 1978 y 1991. Juntos tuvieron cuatro hijos: Kourtney (1979), Kim (1980), Khloé (1984) y Rob (1987).

En la década de los 90 del siglo pasado, el nombre de Robert Kardashian tuvo una gran atención mediática pues fue parte del llamado 'dream team' de abogados del exjugador de fútbol americano OJ Simpson, en el juicio por el homicidio de Nicole Brown, exesposa del deportista.

En ese equipo legal de ensueño también estaban Alan Dershowitz (uno de los abogados de Donald Trump en el juicio político), Robert Shapiro (famoso defensor de celebridades de Hollywood) y el fallecido Johnnie Cochran, cuya frase 'if it doesn't fit, you must acquit!' ('si no le queda, lo deben absolver') es tal vez la más citada del proceso judicial contra Simpson.