La organización de Miss Universe Colombia presentó el segundo grupo de candidatas del certamen de belleza, entre las que fue elegida Angie Patricia Cuero Reina, de 18 años, como la representante del departamento del Valle del Cauca.

La joven nacida en Buenaventura, mide 1.81 metros de altura y estudia Investigación Judicial en la ciudad de Cali, ha participado en reinados locales y se ha preparado en diferentes academias de modelaje.

Angie Patricia es una joven afro que quiere dejar en alto el nombre de su departamento, pero además demostrar que el bullying que recibió de niña por un lunar que tiene en el rostro, le sirvió para empoderarse como mujer y hoy hacer de este una virtud.

“Me dicen que el lunar es feo, que no tengo las capacidades para entrar a este reinado. Yo me siento hermosa por mi lunar, muchos lo ven como un defecto, pero yo como una virtud que Dios me ha dado”, expresó la joven en una entrevista con Jay Alarcon TV.

Por su parte, la madre de la reina evidentemente afectada dijo que le dolía cuando su hija pequeña llegaba llorando y le decía que en el colegio la hacían sentir mal porque le decían oso panda o vaca, lo que hizo que Angie comenzara a identificarse con los animales. “Le dije eso es una virtud que Dios te ha dado”, afirmó a ese medio.

La nueva Miss Valle del Cauca admitió que le da tristeza ver comentarios negativos en redes sociales “por el lunar, porque soy negra, porque soy de Buenaventura”, pero añadió que los toma en su vida para sacar fuerzas y salir adelante.

“Esas críticas destructivas las he usado para empoderarme más”, agregó.

Angie hace parte del grupo de 12 candidatas que ha revelado Miss Universe Colombia y que competirán entre el 6 y 16 de noviembre en Barranquilla, para ser la nueva Miss Colombia y representar al país en Miss Universo.