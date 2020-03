Cuando la ficción supera la realidad: Pa’ quererte retrata la situación del aborto en Colombia

‘Pa’ quererte’ continúa tocando fibras sensibles de la sociedad actual con temas reales y crudos que viven las personas en el día a día. Con una historia clara y personajes únicos, esta producción sigue ocupando los primeros lugares del rating nacional.

Recientemente, el público pudo adentrarse en la crisis que atraviesa actualmente Juliana Morales, la hija de Jorge y Catalina, pues quedó embarazada luego de sostener relaciones sexuales con su pareja Pablo.

Al enfrentarse a esta inesperada noticia, Juliana entra en pánico al no saber qué hacer y al sentirse sola. Con el paso de los días, la joven lucha con el dilema de si tener o no a su bebé, debido a las condiciones en las que se encuentra.

Siendo solo una estudiante de 16 años, no sentir el respaldo de su novio y no tener conocimiento de cómo le cambiará la vida, Juliana decide sincerarse con su mejor amiga Tatiana e intentar buscar una solución mucho más factible y que no le cause problemas más grandes.

Aunque Tatiana le aconseja a Juliana que tenga al bebé y mire si hay posibilidad de que lo dé en adopción, la adolescente no se siente preparada y considera la propuesta de su novio de abortar. Pablo le da un dinero para que busque la salida más fácil, pues él no está muy animado con ser papá a esta edad.

Juliana decide contarle a sus papás y recibir el apoyo de ambos pese a las discusiones. Sin embargo, Catalina le hace la pregunta a Juliana, dejando la puerta abierta a que ella tome la decisión y no tenga al bebé si no quiere.

Este debate se abre justo mientras en el país se vive una intensa discusión sobre la despenalización del aborto. La Corte Constitucional, aunque el lunes mantuvo el aborto en las tres causales ya establecidas (malformación del feto, complicaciones de salud para la madre o violación), dejó sobre la mesa la posibilidad de abrir esa práctica para todas las mujeres en las primeras 16 semanas.

Por otra parte, Camila Jurado, actriz que le da vida a Juliana en la producción del Canal RCN, tocó este polémico tema que invade de temor a su personaje en los recientes capítulos.

Según expresó, esta realidad es muy común entre los jóvenes que no tienen conocimiento de cómo cuidarse adecuadamente en una relación sexual y se exponen a un embarazo. La artista enfatizó en los sustos y sorpresas que pueden causar estas noticias, pues todo puede cambiar en la vida de alguien de un momento a otro.

Durante sus declaraciones sobre lo que vive actualmente Juliana, Camila afirmó que todo puede transformarse con el paso del tiempo en la historia y las fases de esta experiencia dejarán grandes aprendizajes en los televidentes.