¿Cuánto hay que pagar al mes para tener Disney+, Prime Video y Netflix al tiempo?

El servicio de streaming Disney+ llegó a América Latina el pasado 17 de noviembre. De esta forma, se une a un mercado que en Colombia tiene al menos ocho plataformas distintas, algunas que dependen del operador de televisión por cable e internet.

Las más conocidas son Netflix y Amazon Prime Video, aunque hay otras como Mubi que ganan popularidad entre los seguidores del cine independiente. También está Retina Latina, que funciona de forma gratuita, ofrece películas latinoamericanas y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia.

Esta explosión del streaming ha hecho que algunos se abstengan de contratar servicios de televisión (la TDT tiene acceso a los canales nacionales) y prefieran suscribirse a las distintas plataformas. En ese sentido, ¿cuánto tendría que pagar una persona si quiere tener acceso a los servicios de streaming más populares?

Los precios

El servicio premium de Netflix (permite cuatro pantallas simultáneas y tiene 4K disponible) cuesta 38.900 pesos mensuales. Para Amazon Prime Video son 14.900 pesos. Y Disney+, 23.900 pesos al mes.

Para tener el 'combo' Netflix-Prime-Disney hay que pagar 77.700 pesos al mes.

También está HBO Go, que incluye algunas de las mejores series de la historia como 'Los Soprano', 'The Wire' y 'Six Feet Under' y cuesta 32.900 mensuales. Con esta 'adición' serían 110.600 pesos cada mes.

A esa cifra se le podría sumar el costo mensual de Spotify Premium, pese a ser de música: 14.900 pesos. Así pues, el combo Netflix-Prime-Disney-HBO Go-Spotify costaría 125.500 pesos mensuales.

Y si le quiere añadir Mubi, que son 24.900 mensuales, serían 150.400 pesos.

Ahora bien, se podría tener un pequeño 'ahorro' pagando una tarifa anual en lugar de mensual: 299.900 pesos para HBO Go, 239.900 para Disney+ y 178.800 para Mubi.

Claro, estas combinaciones son arbitrarias y se podrían obtener precios mensuales más cómodos con otras. Juzguen y hagan sus propios cálculos.