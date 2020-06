Cuatro canciones de lucha contra el racismo y los abusos policiales

En 2015 otra canción que se volvió un símbolo del 'Black Lives Matter' fue 'Alright', de Kendrick Lamar. Incluso aún suena con mucha fuerza y las personas la recuerdan y consideran que es relevante para estos momentos. Su video, dirigido por Colin Tilley, termina con el disparo de un policía a Lamar, que estaba sobre un poste.

Su estribillo (Nigga, we gon' be alright/ Do you hear me, do you feel me? We gon' be alright) se volvió un himno durante las protestas de 'Black Lives Matter'.